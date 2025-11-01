السويس- حسام الدين أحمد:

توافد المواطنون في السويس على ممشى أهل السويس لمشاهدة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير عبر شاشة العرض، وسط اطلالة رائعة على رأس خليج السويس.

وكانت محافظة السويس، أعلنت تجهيز 15 شاشة عرض منها شاشة كبيرة بممشى أهل السويس والذي يمثل امتداد الكورنيش الجديد بطول 1600 متر.

وقدمت فرقة السويس للفنون الشعبية اغاني السمسمية والفلكلور السويسيظ قبل بدء البث المباشر لفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، وتفاعل الجمهور مع الاغاني المقدمة.

وجهز 14 مركز شباب موزعة في أحياء وضواحي السويس شاشات عرض لنقل افتتاح المتحف المصري الكبير.

ومساء اليوم، شهد ممشى أهل السويس أجواءً احتفالية حماسية تملؤها البهجة والتراث، حيث توافد الأهالي والسياح للمشاركة في فعاليات ثقافية وفنية كبرى تسبق وتواكب الحدث التاريخي لـ افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتصدرت المشهد عروض السمسمية التراثية الأصيلة التي تشتهر بها مدن القناة، إلى جانب باقة من الأغاني والعروض المستوحاة من الفلكلور الشعبي لمنطقة السويس.

وتأتي هذه الأنشطة الثقافية لتعكس حالة الفخر الشعبي ببدء تشغيل المتحف الأضخم في العالم.