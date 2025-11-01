بالصور- جولة مفاجئة بصدفا المركزي تُسفر عن تحسينات وتحقيقات عاجلة

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى الدكتور جمال النشار، مدير إدارة الخدمات الطبية بمديرية الصحة بأسيوط، جولة ميدانية مفاجئة بمستشفى صدفا المركزي، تفقد خلالها عددًا من الأقسام الحيوية بالمستشفى، شملت الاستقبال والطوارئ، الأقسام الداخلية، المعمل، الأشعة، العناية المركزة، صيدلية الطوارئ، قسم المبتسرين، وغرف العمليات.

وخلال الجولة، تابع "النشار" انتظام تقديم الخدمات العلاجية والتوعوية، وحرص على قياس مستوى رضا المرضى من خلال الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، كما راجع مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة أدوية الطوارئ، داخل المخازن.

أسفرت الجولة عن إحالة عدد من المخالفين للتحقيق بديوان المديرية، إلى جانب معالجة بعض السلبيات على أرض الواقع.

وشدّد النشار على ضرورة تواجد المدير الليلي بالمستشفى لضمان انتظام سير العمل والتعامل الفوري مع أي معوقات تواجه الطاقم الطبي.

وأكد مدير إدارة الخدمات الطبية أن الجولة تضمنت أيضًا متابعة تطبيق سياسات الجودة وسلامة المرضى ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى تقييم التدريب العملي للعاملين أثناء أداء مهامهم، وذلك في إطار خطة المعايشة التي تهدف إلى دعم الكوادر وتحسين الأداء داخل بيئة العمل الفعلية.

وأشار "النشار" إلى أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار حرص المديرية على رفع كفاءة الأداء بالمستشفيات، وضمان تقديم خدمة طبية آمنة ومتكاملة، مع التركيز على تحقيق رضا المواطنين وتذليل العقبات التي قد تؤثر على انتظام تقديم الرعاية الصحية.

ووجّه الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، إدارة الخدمات الطبية بالمديرية بتنفيذ زيارات مفاجئة للمستشفيات، من بينها مستشفى صدفا المركزي، لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.