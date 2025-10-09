انطلاق المنصة الرقمية لصندوق التكافل الطلابي بجامعة المنيا

المنيا - جمال محمد:

أعلنت جامعة المنيا، مساء اليوم الخميس، إطلاق المنصة الرقمية لخدمات صندوق التكافل الطلابي للعام الثالث على التوالي، كإحدى الأدوات الداعمة لتمكين الطلاب من الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية بسهولة ويسر عبر الإنترنت.

وقال الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، إن المنصة التي جرى تنفيذها بواسطة وحدة البوابة الإلكترونية بمركز تكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب – إدارة النشاط الاجتماعي، تمثل نقلة نوعية في أساليب تقديم الدعم والرعاية للطلاب، إذ تتيح لكل طالب إنشاء حساب إلكتروني خاص وسري، يمكن من خلاله تسجيل البيانات والتقدم بطلبات الدعم إلكترونيًا دون الحاجة للحضور المباشر، بما يضمن الدقة والشفافية في عملية الاختيار.

وأضاف "فرحات" أن المنصة توفر بيئة رقمية تفاعلية للتواصل بين الطلاب ومكاتب رعاية الطلاب بكليات الجامعة المختلفة، حيث تُعرض نتائج المستحقين للدعم عبر النظام نفسه وفق معايير محددة تضمن العدالة وتمنع أي تدخل يدوي، مؤكدًا أن الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الجامعة للتحول الرقمي الكامل لخدماتها وتحسين بيئة العمل الجامعي مع الحفاظ على سرية البيانات وسرعة الحصول على الخدمة.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أهمية التفاعل الواعي والمسؤول مع المنصات الإلكترونية الجامعية والاستفادة من الخدمات الرقمية التي تُسهم في تسهيل الإجراءات وترسيخ ثقافة التحول الرقمي كأحد محاور التطوير في التعليم الجامعي.

وأشار الدكتور وليد مكرم، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، إلى أن التسجيل يتم عبر الموقع: اضغط هنا

، موضحًا أن الخطوات تبدأ بالدخول إلى الموقع واختيار "تسجيل طلب"، ثم إدخال كود الطالب المسجل أسفل الكارنيه الجامعي، وتعيين كلمة مرور، لتصل بعد ذلك رسالة إلى البريد الإلكتروني الجامعي تتضمن كلمة المرور الخاصة لاستكمال التسجيل.

ودعت الجامعة طلابها إلى متابعة الفيديو التوضيحي لخطوات التسجيل عبر الرابط التالي: اضغط هنا