مصرع سيدة وتفحم منزل ومواشٍ في حريق بجهينة سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

09:10 م 09/10/2025

حريق منزل - أرشيفية

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقيت سيدة مسنة مصرعها، اليوم، في حريق التهم منزلًا بقرية عنيبس التابعة لمركز شرطة جهينة شمالي محافظة سوهاج، وأسفر أيضًا عن نفوق ماشية واحتراق كافة محتويات المنزل.

وكان مركز شرطة جهينة قد تلقى بلاغًا بالحادث، حيث تبين من التحريات نشوب حريق بمنزل، مما نتج عنه مصرع السيدة "مديحة. س" (65 عامًا).

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، إلا أن النيران كانت قد أتت على محتويات المنزل بالكامل، بما في ذلك أجهزة كهربائية وأثاث وكميات من الغلال والتبن، كما تسببت في نفوق رأسين من الماشية.

تم نقل جثمان المتوفاة إلى مستشفى طهطا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

