محافظ الشرقية ينعي الكاتب الصحفي رأفت نجم

نعى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الكاتب الصحفي رأفت نجم ابن مركز أبو حماد، الذي وافته المنية فى وقت سابق اليوم الخميس .

وأكد المحافظ، أن الفقيد كان نموذجًا مشرفًا للعمل الصحفي الوطني، وواحدًا من الأقلام المخلصة التي أسهمت في تنوير وتثقيف الرأي العام، وتناول القضايا الوطنية الداعمة للدولة المصرية بكل موضوعية ومسؤولية.

وأضاف الأشموني أن الكاتب الراحل ترك بصمة واضحة في خدمة أبناء محافظة الشرقية من خلال نقل صوتهم إلى المسؤولين، واهتمامه الدائم بطرح القضايا التي تمس حياتهم اليومية والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها.

وأعرب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحل الكريم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان