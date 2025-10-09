المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تنفيذ 29 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بمركزي شبين الكوم وبركة السبع ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2025–2026، بإجمالي استثمارات تصل إلى 135 مليون جنيه، بهدف تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح المحافظ أن مشروعات مركز ومدينة بركة السبع تشمل تنفيذ 12 مشروعًا بقيمة 58 مليون جنيه، تتضمن أعمال رصف وتطوير طرق داخلية بعدة مناطق منها بورسعيد الشرقية، ومدخل الغوري، ومدخل كفر مليج، ومدخل الدبايبة، إلى جانب تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الشوارع وإنارة الطرق وتحسين البيئة ورفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية.

وفي مركز ومدينة شبين الكوم، أشار المحافظ إلى تخصيص 77 مليون جنيه لتنفيذ 17 مشروعًا تنمويًا، من بينها رصف طريق شبين الكوم–طنبدي بطول 8 كم، ومدخل كفر طنبدي، وشارع داير الناحية بقرية الراهب، إلى جانب تركيب 256 عمود إنارة جديدة لتجديد شبكة الإنارة العامة بعدد من الطرق الحيوية.

وأضاف المحافظ أنه يجري إنشاء مبنيين للحملات الميكانيكية بقريتي الماي وشنوان، مؤكدًا متابعة تنفيذ المشروعات ميدانيًا وتقديم الدعم الكامل لتذليل العقبات، بما يضمن سرعة الانتهاء منها في المواعيد المقررة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.