هطول أمطار على الإسكندرية.. والصرف الصحي تتدخل بـ 135 سيارة -صور

شهدت أحياء متفرقة من الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، هطول أمطار وانخفاض درجات الحرارة لتسجل الصغرى 18 درجة مئوية، مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح.

ووفقًا لشركة الصرف الصحي، بدأ هطول أمطار تتراوح شدتها بين خفيفة إلى متوسطة على أحياء العامرية والعجمي فيما امتدت بعد ساعات لتصل إلى أحياء غرب والجمرك ووسط الإسكندرية.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصريةK توقعت سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، بينما لم يؤثر هطول الأمطار على حركة السيارات والمرور أو الملاحة البحرية.

ومن جانبه، قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه جرى نشر 135 سيارة صرف صحي و45 بدالة رفع لكسح مياه الأمطار، منوهًا أن الشركة كانت قد استعدت لموسم الأمطار برفع كفاءة 83 محطة صرف صحي.

وأضاف نافع، أنه جرى تنفيذ نماذج محاكاة للأمطار في بعض شوارع الإسكندرية، من بينها نفق وشارع قناة السويس ومناطق حجر النواتية وكوبري الناموس في إطار الاستعدادات لموسم الأمطار.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الهدف من نماذج المحاكاة هي اختبار مدى قدرة الشبكات على استيعاب كميات الأمطار التي من المتوقع أن تسقط على المدينة خلال فصل الشتاء.

وتتعرض الإسكندرية على مدار فصلي الخريف والشتاء لـ 18 نوة، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة، حيث تأتي بأمطار غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب في غرق الشوارع وتوقف حركة الملاحة والصيد.