48 مرشحًا في اليوم الأول.. "شمال بنها" تواصل تلقي طلبات برلمان 2025

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



بدأت اللجنة العليا لتلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 أعمال يومها الثاني بمحكمة شمال بنها الابتدائية بمحافظة القليوبية، برئاسة المستشار خالد ممدوح خضر رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية ورئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية، والمستشار شفيق سعيد مساعد رئيس المحكمة، وأمانة ياسر جاد أمين عام المحكمة وذلك في تمام التاسعة من صباح اليوم الخميس وسط تنظيم دقيق وإجراءات تأمينية مشددة.



وأكد المستشار خالد ممدوح خضر أن اللجنة تواصل استقبال طلبات المرشحين المحتملين حتى الساعة الخامسة مساءً وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات مشيرًا إلى أن اليوم هو الثاني في أعمال تلقي الطلبات التي انطلقت أمس الأربعاء.



وكان اليوم الأول، شهد إقبالًا ملحوظًا من الراغبين في خوض السباق الانتخابي حيث تلقت اللجنة 48 طلب ترشح وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مكثفة أشرفت عليها مديرية أمن القليوبية فيما تم تخصيص مكان مجهز داخل المحكمة لتسهيل استقبال المرشحين وضمان انسيابية العمل دون تكدس أو تعطيل.



وأوضح رئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية أن إجراءات التقديم تتضمن استيفاء جميع المستندات المطلوبة وتشمل السيرة الذاتية موضحًا بها الخبرات العلمية والعملية وصحيفة الحالة الجنائية وبيان الحالة الحزبية أو المستقلة وإقرار الذمة المالية للمرشح وزوجته وأولاده القصر وشهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادلها وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا وإيصال سداد مبلغ التأمين وقدره 30 ألف جنيه بخزانة المحكمة إلى جانب فتح حساب بنكي أو بريدي مخصص للدعاية الانتخابية في البنك الأهلي أو بنك مصر أو البريد المصري.



وأشار المستشار خضر إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين وتهيئة مناخ انتخابي منظم ونزيه يعبر عن إرادة الناخبين بمحافظة القليوبية.