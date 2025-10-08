وفاة عامل صعقًا بالكهرباء داخل مغسلة بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، بإحدى قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله داخل إحدى المغاسل.

وفور وقوع الحادث، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة الشاب "محمد س. ر. ا" متأثرًا بالإصابة، وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الباجور التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، التي وجهت بعرض الجثمان على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

وخيم الحزن على أسرة الفقيد وأهالي القرية، الذين ينتظرون انتهاء تصاريح الدفن لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.