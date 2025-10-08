لأعمال الصيانة.. قطع الكهرباء غدًا عن 9 مناطق في طور سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء عن قطع التيار الكهربائي، غدًا الخميس، عن 9 مناطق بالمدينة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية المبرمجة.

وأوضح البيان أن المناطق المتأثرة بالفصل هي: حي الـ88 وحدة، حي النادي، مديرية الشباب والرياضة، مديرية الضرائب، دلتا، الدواجن بالصناعية، والمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى المحلات والمخابز والمدارس في هذه المناطق.

وناشدت هندسة الكهرباء المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال فترة الانقطاع، لحين استقرار التيار الكهربائي مرة أخرى.