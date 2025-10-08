إعلان

لأعمال الصيانة.. قطع الكهرباء غدًا عن 9 مناطق في طور سيناء

كتب : رضا السيد

11:29 م 08/10/2025

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء عن قطع التيار الكهربائي، غدًا الخميس، عن 9 مناطق بالمدينة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية المبرمجة.

وأوضح البيان أن المناطق المتأثرة بالفصل هي: حي الـ88 وحدة، حي النادي، مديرية الشباب والرياضة، مديرية الضرائب، دلتا، الدواجن بالصناعية، والمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى المحلات والمخابز والمدارس في هذه المناطق.

وناشدت هندسة الكهرباء المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال فترة الانقطاع، لحين استقرار التيار الكهربائي مرة أخرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هندسة كهرباء مدينة الطور جنوب سيناء قطع التيار الكهربائي الأجهزة الكهربائية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: قد أتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد المقبل