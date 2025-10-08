بعد تعذيب مروّع.. القبض على أب وزوجته بتهمة قتل ابنته في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا القبض على عامل وزوجته الثانية، بتهمة قتل ابنته من زوجته السابقة، وهي طالبة بالصف الأول الإعدادي، داخل منزله في منطقة العبابدة بدائرة بندر قنا.

تلقى قسم شرطة قنا، بلاغًا بالعثور على جثة طفلة تُدعى "م"، تبلغ من العمر 13 عامًا، داخل منزل والدها، وعليها آثار خنق وضرب وكدمات متفرقة بالجسد، بالإضافة إلى وجود علامات لتكبيل يديها.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات أن الطفلة كانت تقيم مع والدها وزوجته الثانية منذ انفصال والديها، وأنها لقيت مصرعها إثر تعرضها للضرب المبرح داخل المنزل.

وجرى ضبط الأب وزوجته الثانية، واقتيادهما إلى قسم الشرطة للتحقيق معهما في الواقعة.

وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وكلفت وحدة المباحث بمواصلة التحريات لكشف ملابسات الحادث ودوافع ارتكابه.