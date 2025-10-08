إعلان

الطفل المفقود عاد جثة.. زوجة العم هشّمت رأسه ودفنته في مقابر الكرنك

كتب : عبدالرحمن القرشي

01:14 م 08/10/2025

جثة طفل - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من كشف غموض واقعة تغيب طفل عمره 4 أعوام عن منزل أسرته بقرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط، بعد العثور عليه مقتولًا ومدفونًا داخل مقابر قرية الكرنك بمركز أبوتشت شمال المحافظة.

وتبين من التحريات أن الطفل يُدعى حازم محمود، يبلغ من العمر 4 سنوات، وأن وراء ارتكاب الجريمة زوجة عمه، التي استدرجته واعتدت عليه بالضرب المبرح على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم نقلت جثمانه ودفنته داخل مقابر قرية الكرنك لإخفاء معالم الجريمة.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة، البالغة من العمر نحو 30 عامًا، والتي اعترفت بارتكاب الواقعة عقب مواجهتها بالأدلة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف دوافع الجريمة وظروفها.

الطفل المفقود جريمة قتل مقابر الكرنك

أخبار

المزيد

