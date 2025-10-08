ضبط 9 أطنان سماد وسكر مدعم ودجاج فاسد خلال حملات تموينية بالمنيا

نفذت مديرية التموين بالمنيا، حملات رقابية موسعة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 233 مخالفة تموينية متنوعة وكميات كبيرة من سلع التموين المدعمة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة والاستراتيجية.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، أن الحملات استهدفت التصدي لمخالفات المخابز والأسواق وضبط المتلاعبين بالدعم، وتم ضبط طن ونصف من السماد المدعم و7 أطنان من السكر التمويني و120 زجاجة زيت طعام تمويني قبل بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم تحرير 196 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وتجميع وتصرف في الدقيق المدعم، وعدم الإعلان عن الأسعار أو لوحة التشغيل.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات شملت أيضًا الأسواق والمحال التجارية، وتم تحرير 29 محضرًا تضمنت حيازة سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومصادرة كميات من الدواجن والأرز المنتهي الصلاحية والمشروبات الغازية، فضلًا عن محاضر لعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير 5 محاضر في مجال المواد البترولية لمخالفات بمحطات الوقود وطلمبات الرصيف.