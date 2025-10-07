إعلان

تمهيدًا لإعدامهم.. إحالة أوراق 5 متهمين في "مجزرة أبو حزام" بقنا إلى المفتي

كتب : مصراوي

11:33 م 07/10/2025

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي أوراق 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مجزرة أبو حزام" إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك بعد إدانتهم بقتل 11 شخصًا وإصابة 8 آخرين في هجوم ثأري.

تعود وقائع القضية إلى يونيو 2021، حينما أعد المتهمون كمينًا لسيارة ميكروباص تقل أفرادًا من عائلة تربطهم بها خصومة ثأرية بقرية أبو حزام، وأطلقوا عليها وابلًا من النيران، مما أسفر عن المذبحة.

وكشفت التحريات أن المتهم الأول استدرج أحد الضحايا إلى منزله وقتله، بينما نفذ باقي المتهمين الهجوم على السيارة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد الرفاعي، حيث ستحدد المحكمة جلسة لاحقة للنطق بالحكم النهائي بعد ورود رأي المفتي.

