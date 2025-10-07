إعلان

إغلاق 3 مراكز تعليمية غير مرخصة في الإسكندرية- صور

كتب : مصراوي

11:07 م 07/10/2025
    إغلاق مراكز دروس خصوصية في الإسكندرية
    إغلاق مراكز دروس خصوصية في الإسكندرية
    إغلاق مراكز دروس خصوصية في الإسكندرية
    إغلاق مراكز دروس خصوصية في الإسكندرية
    إغلاق مراكز دروس خصوصية في الإسكندرية
    إغلاق مراكز دروس خصوصية في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

شن حي المنتزه أول في الإسكندرية بالتنسيق مع إدارة المنتزه التعليمية، اليوم الثلاثاء، حملة استهدفت إغلاق المراكز التعليمية غير المرخصة، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 420 لسنة 2014.

وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي المنتزه أول، إن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 3 مراكز تعليمية بالشمع الأحمر بعد إخلائها في شارع 24 بمنطقة الفضالي بسيدي بشر.

وطالبت رئيس حي المنتزه أول، أصحاب المنشآت التعليمية المخالفة وغير المرخصة بتقنين أوضاعهم والالتزام بالقوانين، مؤكدة استمرار تلك الحملات لضمان تطبيق القانون وردع المخالفين.

تأتي حملات الأحياء على مراكز الدروس الخصوصية، تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بمواجهة ظاهرة المراكز والأكاديميات التعليمية التي تدار بالمخالفة للقانون.

