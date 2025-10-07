إعلان

العثور على طالبة إعدادي مقتولة خنقًا داخل منزلها في قنا

كتب : مصراوي

08:58 م 07/10/2025

العثور على طالبة إعدادي مقتولة

قنا - عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية في قنا على جثة طالبة بالمرحلة الإعدادية تبلغ من العمر 13 عامًا، مقتولة خنقًا داخل منزل والدها بمنطقة العبابدة.

كان قسم شرطة قنا قد تلقى بلاغًا بالواقعة، وبانتقال قوة أمنية تبين وجود آثار خنق حول رقبة المجني عليها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي.

وكثفت أجهزة البحث الجنائي جهودها لكشف ملابسات الحادث، حيث تحفظت على والد الطفلة وزوجته لسماع أقوالهما في إطار التحقيقات.

حرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

