ضبطت بـ 8 آلاف قرص.. حبس "أم هاشم" للاتجار في المواد المخدرة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت نيابة مركز شرطة كوم حمادة في محافظة البحيرة حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لها في المواعيد القانونية، بعد ضبطها وبحوزتها 8 آلاف قرص مخدر.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، ضبطت المتهمة المعروفة باسم "أم هاشم"، أثناء ترويجها المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، وعُثر بحوزتها على 8 آلاف قرص مخدر.

تلقى اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد برصد المتهمة المسجلة خطر، لاتجارها بالمواد المخدرة، واتخاذها من مركز كوم حمادة والمناطق المجاورة مسرحًا لنشاطها الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمة، وبحوزتها المضبوطات، وبمواجهتها أقرت بحيازتها المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المضبوطات، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.