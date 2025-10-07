مصرع شاب مجهول الهوية أسفل عجلات قطار في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:



لقى شاب مجهول الهوية مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه للدهس أسفل عجلات القطار بالقرب من محطة سكة حديد أبوتشت، بمحافظة قنا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي.



تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بمصرع شاب مجهول الهوية دهسًا بالقطار، وبالفحص تبين أن الحادث وقع أثناء مرور القطار بالقرب من محطة أبوتشت، ما أسفر عن وفاته في الحال.



جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وتحديد هوية المتوفى.