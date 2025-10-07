"غاز مصر" تعلن صيانة خزان مدينة المستقبل فى الإسماعيلية غدًا الأربعاء

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن غاز مصر، بدء تنفيذ أعمال صيانة لخزان الراحة الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط والقياس بمدينة المستقبل، يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى انتهاء الأعمال.

وأكدت الشركة أن أعمال الصيانة تأتي في إطار خطة دورية تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وضمان استمرارية الخدمة طبقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة المهنية، مشددة على أن تلك الأعمال لن تؤثر على ضخ الغاز الطبيعي للمنازل أو المنشآت، ولن يتم قطع الخدمة عن أي من العملاء.

من جانبها، ناشدت محافظة الإسماعيلية المواطنين بعدم الانزعاج في حال الشعور بأي رائحة غاز أثناء فترة الصيانة، موضحة أن هذا الأمر طبيعي نتيجة الإجراءات الفنية الخاصة بأعمال الصيانة، ومؤكدة أن جميع الخطوات تتم تحت إشراف فنيين مختصين لضمان سلامة المواطنين والمرافق.

وأوضحت المحافظة أن الهدف من هذا التنويه هو طمأنة المواطنين وإعلامهم بموعد تنفيذ الأعمال حفاظًا على أمنهم وسلامتهم، مشيرة إلى أن الشركة ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في جميع مراحل التشغيل والصيانة