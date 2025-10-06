محافظ الشرقية يهنئ العناني بفوزه "المستحق" بمنصب مدير عام اليونسكو

الشرقية - ياسمين عزت:

هنأ المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، واصفًا إياه بـ"الفوز المستحق" كأول مصري يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع.

وأكد المحافظ أن هذا الإنجاز "يُعد تتويجًا للمكانة الرائدة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، ويعكس ما يتمتع به أبناء الوطن من كفاءات متميزة تحظى بثقة المجتمع الدولي".

وثمَّن الأشموني الدعم الذي توليه القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تمكين الكوادر المصرية لتمثيل البلاد في المحافل الدولية.

جاء فوز العناني عقب انتخابات المجلس التنفيذي في دورته الـ222، التي عُقدت اليوم بمقر المنظمة في باريس.

وأعرب محافظ الشرقية عن خالص تمنياته للدكتور خالد العناني بالتوفيق في مهامه الجديدة، ومواصلة رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.