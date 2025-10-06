تسمم 5 أشقاء بوجبة "لانشون" في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيب 5 أطفال أشقاء بتسمم غذائي، اليوم الاثنين، عقب تناولهم لحوم "لانشون" مصنعة بمدينة جرجا جنوبي محافظة سوهاج.

استقبل مستشفى جرجا العام الأطفال الخمسة، وهم: محمد (12 عامًا)، ورويدا (9 أعوام)، وحنين (8 أعوام)، وياسين (4 أعوام)، وأحمد (عامان)، وجميعهم يقيمون بقرية المحاسنة دائرة المركز.

وكان الأطفال يعانون من أعراض قيء وألم بالبطن وإسهال وسرعة في ضربات القلب، إثر ادعاء تسمم غذائي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.