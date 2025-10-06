اشتعال سيارتين نقل في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالقليوبية (صور)

شهد الطريق الإقليمي بمحافظة القليوبية، وتحديدًا قبل كارتة الصنافين في الاتجاه المؤدي إلى محافظة الشرقية، حادث تصادم مروع بين سيارتين نقل جامبو، ما أسفر عن اشتعال النيران بهما بالكامل، دون وقوع أي وفيات.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من إدارة المرور يفيد بوقوع الحادث واشتعال السيارتين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والمرور إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف وإخماد النيران.

وأوضحت التحريات أن الحادث نتج عن تصادم بين السيارتين، ما أدى إلى احتراقهما بالكامل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي المركبات، وسط تواجد أمني مكثف لتنظيم حركة المرور وتأمين الموقع.

أسفر الحادث مبدئيًا عن إصابة شخصين، جرى نقلهما إلى مستشفى جامعة بنها لتلقي الرعاية الطبية، حيث تبين أن إصاباتهما لا تشمل حروقًا أو اختناقًا، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، كما جرى رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.