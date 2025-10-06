إعلان

بعد انهيار منزل.. محافظ الشرقية يحيل عددا من مسؤولي حي أول للتحقيق

كتب : ياسمين عزت

04:24 م 06/10/2025
    انهيار منزل
    محافظ الشرقية يحيل عددا من مسؤولي حي أول للتحقيق

الشرقية- ياسمين عزت:

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إحالة مدير الإدارة الهندسية، ومدير التنظيم، ورئيس قسم الإشغالات بحي أول الزقازيق للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة، وذلك على خلفية الإهمال والتقصير في أداء المهام الوظيفية.

كما قرر المحافظ نقل وإحالة مشرف القسم الهندسي المسؤول عن شارع مولد النبي للتحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، نظرًا لتقاعسه عن تنفيذ الأعمال المكلف بها بما يضمن أمن وسلامة المواطنين بالمنطقة.

وجاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية بشارع مولد النبي لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمباني القديمة التي تمثل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات.

وأكد المحافظ قائلاً:"لن أسمح بوجود مسؤول تنفيذي مهمل في عمله، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي تقصير أو تهاون في أداء الواجب."

شدد "الأشموني" على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة سرعة تنفيذ قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

حازم الأشموني محافظ الشرقية انهيار منزل

