إصابة 8 مواطنين إثر تصادم ميكروباص برصيف كورنيش الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أصيب 8 مواطنين، اليوم الاثنين، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص برصيف طريق كورنيش الإسكندرية، فيما نقلت 5 سيارات إسعاف المصابين إلى المستشفيات، لتلقي العلاج اللازم.

تلقى قسم شرطة المنتزه أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الكورنيش، أمام فندق شهير بمنطقة سيدي بشر، ووجود مصابين.

انتقل ضباط القسم رفقة 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص اصطدام سيارة ميكروباص، أجرة، برصيف بالطريق المشار إليه بمنطقة سيدي بشر.

أسفر الحادث عن إصابة 8 مواطنين، وجرى نقل 6 منهم إلى مستشفى شرق المدنية، واثنين آخرين إلى مستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.