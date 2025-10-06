تصرفات النيل تثير الاستنفار.. أسيوط تعلن الطوارئ لمواجهة ارتفاع المناسيب- فيديو وصور

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية إلى قناطر أسيوط الجديدة، لمتابعة منسوب المياه والتصرفات المائية على أرض الواقع، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للموقف المائي بنهر النيل، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة المتابعة الدقيقة لحالة المياه وحماية أرواح المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط، والمهندس أبو العيون عرفات مدير عام الري، والمهندس مقبل أحمد مدير عام قناطر أسيوط الجديدة، والدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد عبد الحكيم رئيس مركز ومدينة الفتح، وأمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب عدد من مسؤولي القناطر.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ غرفة التحكم والمراقبة المركزية، واستمع إلى شرح مفصل من مسؤولي الري حول الوضع الحالي لتصرفات النيل ومناسيبه، مشيدًا بجاهزية الفرق الفنية والأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي طارئ، كما عقد اجتماعًا ميدانيًا لمتابعة الإجراءات الوقائية والاستعدادات الطارئة، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، وتكثيف التواجد الميداني لتأمين القرى والأراضي الزراعية الواقعة على ضفاف النهر.

وأكد اللواء هشام أبو النصر استقرار الأوضاع المائية، مشيرًا إلى أن أي غمر جزئي لأراضي طرح النهر جنوب القناطر يُعد أمرًا طبيعيًا ومتكررًا خلال فترات زيادة التصرفات المائية، موضحًا أن هذه المناطق منخفضة بطبيعتها ولا تضم مباني أو زراعات رئيسية.

ووجّه المحافظ بتشكيل لجان ميدانية مشتركة تضم السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز ومسؤولي الري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة الموقف على مدار الساعة، ورصد أي تغييرات عند مصبات النيل والترع والمجاري المائية.

كما شدد على ضرورة تطهير مخرات السيول ومآخذ محطات المياه، ورفع ورد النيل والمخلفات بشكل دوري، مع الاستفادة منها بتحويلها إلى أعلاف بعد فرمها، إلى جانب مراجعة حالة الآبار الارتوازية والتصرفات الزائدة، وتحديد مسارات صرف جديدة وآمنة لضمان عدم تجمع المياه أو تأثيرها على القرى المجاورة.

وجدد المحافظ طمأنته لأهالي المحافظة، مؤكدًا أن الجزر الوسطى بنهر النيل في وضعها الطبيعي، وأن منسوب المياه لا يزال ضمن المعدلات المعتادة.

واختتم اللواء هشام أبو النصر جولته بالتأكيد على أن نهر النيل سيظل شريان الحياة ورمز العطاء لأبناء مصر، مشيدًا بجهود أجهزة الري والزراعة والمياه في التعامل الاحترافي مع الموقف، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.