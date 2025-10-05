إعلان

محافظ المنيا يهنئ الرئيس بذكرى انتصارات أكتوبر

كتب : جمال محمد

10:25 م 05/10/2025

محافظ المنيا يهنئ الرئيس بذكرى انتصارات أكتوبر

بعث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وجاء في نص البرقية:

“يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا، أن أبعث إلى فخامتكم أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة. أعادها الله على فخامتكم، وعلى مصرنا الغالية، وشعبها العريق، بالرفعة والتقدم والازدهار.

إن نصر أكتوبر العظيم سيبقى دوماً شعلة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية، وشاهداً على بطولات وتضحيات رجال قواتنا المسلحة الباسلة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتظل مصر مرفوعة الهامة، ورايتها عالية خفاقة".

كما بعث محافظ المنيا برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وكبار رجال القوات المسلحة، والسادة الوزراء، وكبار رجال الدولة، بمناسبة ذكرى النصر العظيم.

محافظ المنيا ذكرى انتصارات أكتوبر نصر أكتوبر اللواء عماد كدواني المنيا

