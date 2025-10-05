مصرع ربة منزل وفتاة من ذوي الهمم اختناقًا بحريق شقة في الفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

لقيت ربة منزل وفتاة من ذوي الهمم مصرعهما، إثر حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة الشيخ حسن بمدينة الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم تلقى إخطارًا بالحادث، الذي أسفر عن وفاة إيمان س. ا (60 عامًا)، وإهداء س. ع (17 عامًا).

وكشفت معاينة النقيب محمود غيث رحيل معاون مباحث قسم شرطة الفيوم "ثان" تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، أن سبب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي، مما أدى إلى اشتعال محتويات الشقة وتصاعد الأدخنة التي تسببت في اختناق الضحيتين ووفاتهما.

انتقلت سيارتا إسعاف تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان مدير مرفق إسعاف الفيوم لنقل جثتي السيدة والفتاة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة بندر الفيوم التي تولت التحقيق.