إعلان

بالصور- قافلة مرورية لخدمة سكان بلاط في الوادي الجديد

كتب : مصراوي

04:38 م 05/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    قافلة مرورية لخدمة سكان بلاط في الوادي الجديد (1)
  • عرض 8 صورة
    قافلة مرورية لخدمة سكان بلاط في الوادي الجديد (4)
  • عرض 8 صورة
    قافلة مرورية لخدمة سكان بلاط في الوادي الجديد (5)
  • عرض 8 صورة
    قافلة مرورية لخدمة سكان بلاط في الوادي الجديد (6)
  • عرض 8 صورة
    قافلة مرورية لخدمة سكان بلاط في الوادي الجديد (7)
  • عرض 8 صورة
    قافلة مرورية لخدمة سكان بلاط في الوادي الجديد (3)
  • عرض 8 صورة
    قافلة مرورية لخدمة سكان بلاط في الوادي الجديد (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon



الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نظمت إدارة مرور الوادي الجديد بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، قافلة مرورية وذلك لتقديم الخدمات المرورية وإنهاء إجراءات تراخيص المركبات.

أكد سلامة محمد، رئيس مركز ومدينة بلاط في الوادي الجديد، اليوم الأحد، أن القافلة فحصت وأنهت إجراءات تراخيص 32 مركبة متنوعة وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير كافة الخدمات بمراكز المحافظة، وتيسير حصول المواطن عليها؛ توفيرًا للوقت والجهد وتخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وأوضح سلامة، أن القافلة المرورية أجرت أعمال الفحص لعدد من المركبات ما بين سيارات خاصة ونقل وحكومية ودراجات نارية بمقر الوحدة المحلية لمركز بلاط بالتنسيق مع إدارة مرور الداخلة، وذلك للتيسير على المواطنين من أبناء المركز بديلًا عن السفر والانتقال للداخلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قافلة مرورية الوادي الجديد الخدمات المرورية محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل