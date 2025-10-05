الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأحد، زيارة ميدانية إلى محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية في مختلف المحافظات.

وافتتح الوزير يرافقه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية؛ مدرسة الشهيد أمين شرطة محمد صبحي إبراهيم الرسمية للغات التابعة لإدارة المنتزه ثان التعليمية، والتي تضم 1740 طالبًا وطالبة، وتشمل 42 فصلًا دراسيًا ومعامل متطورة للعلوم والكمبيوتر.

وتفقدا الوزير والمحافظ عددًا من فصول المدرسة، حيث حرصا على التفاعل مع الطلاب داخل الفصول، كما تحدث الوزير مع طلاب الصف الأول الثانوي حول مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي التي جرى إدراجها حديثًا ضمن المناهج الدراسية.

وأوضح عبد اللطيف، أن تدريس هذه المادة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب وإعدادهم لوظائف المستقبل، واصفًا ايها بأنها "اللغة الحديثة القادمة للعالم".

وأشار إلى أن منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الجانب الياباني تتيح للطلاب تعلم المهارات التكنولوجية الحديثة بصورة تفاعلية، ويحصل الطالب بعد اجتياز البرنامج على شهادة معتمدة دوليًا من اليابان، ما يعزز فرصهم في المنافسة بسوق العمل محليًا ودوليًا.

وأجرى الوزير حوارًا مع الطلاب حوّل نظام البكالوريا المصرية، موضحًا أنه يتيح للطلاب الاختيار بين عدة مسارات أكاديمية وتطبيقية، مع فرص امتحانية متعددة مما يخفف العبء عن الطالب وولي الأمر.

وفي سياق متصل، زار وزير التربية والتعليم المدرسة القومية الدولية، حيث تفقد عددا من فصول الصفين الرابع والسادس الابتدائي خلال حصة اللغة العربية، وحرص على الاطلاع على كراسات الطلاب، ومتابعة تطبيق المناهج وآليات دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية.

وأكد الوزير خلال الجولة أن افتتاح المشروعات التعليمية الجديدة يعكس التزام الدولة بالارتقاء بجودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية حديثة وآمنة للطلاب، مشيدًا بدعم محافظة الإسكندرية وقياداتها للمنظومة التعليمية، وبجهود العاملين في الحقل التعليمي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء أحمد حبيب سكرتير عام مساعد محافظة الاسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.