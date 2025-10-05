إصابة 5 أشخاص في حريق داخل معرض أدوات منزلية بشبرا الخيمة- صور

بحضور الآلاف من الأهالي.. جنازة شعبية لضحايا حادث الأوسطي في بني سويف- صور



القليوبية- أسامة عبدالرحمن:

اندلع حريق داخل معرض لبيع الأدوات المنزلية بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص باختناق، من بينهم أحد أفراد قوات الحماية المدنية، نتيجة الأدخنة الكثيفة التي تصاعدت أثناء جهود السيطرة على النيران.

وشهدت المنطقة حالة من الهلع بين الأهالي، بعد انتشار الدخان الكثيف الذي غطّى الشوارع المحيطة بالمعرض، قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

كان اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد باندلاع حريق داخل أحد معارض الأدوات المنزلية بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف.

ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، حيث تمكنت من محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى العقارات والمحال المجاورة، بينما تولت فرق الإسعاف إسعاف المصابين ميدانيًا وغادروا المكان بعد استقرار حالتهم الصحية.

وأظهرت المعاينة الأولية، أن الحريق نشب نتيجة اشتعال بعض الأدوات البلاستيكية داخل المعرض.

فيما يجري فريق المعمل الجنائي فحصًا شاملاً لتحديد السبب الدقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.