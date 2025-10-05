"كانوا رايحين العمرة".. إصابة 7 أشخاص في حادث سير بكفر الشيخ



كفر الشيخ- إسلام عمار:

تحولت فرحة مجموعة من المعتمرين من أبناء مركز الرياض في كفر الشيخ، إلى صدمة مؤلمة، بعدما تعرضت السيارة التي يستقلونها إلى حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من نفق مدينة برج البرلس في كفر الشيخ، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول 7 مصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى برج البرلس المركزي مصابون بإصابات مختلفة ما بين كسور، وجروح، وكدمات متفرقة نتيجة الحادث.

وانتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث، إذ تبين أن سبب الحادث تصادم سيارة أجرة بسيارة أخرى ربع نقل ما أدى إلى إصابة هؤلاء المصابين.

وتبين من سجلات مستشفى برج البرلس المركزي أن المصابين هما كلا من: "عادل. ا. م"، 55 عامًا، و"علي. م. ع"، 19 عامًا، و"أحمد. ا. غ"، 36 عامًا، و"إبراهيم. س. ا"، 72 عامًا، و"سعد. إ. س"، 40 عامًا، و"مايسة. ج. ح"، 55 عامًا، ربة منزل، و"ثناء. ع. م"، 60 عامًا، ربة منزل، جميعهم يقيمون بمركز الرياض.

وقال شهود عيان لـ"مصراوي"، إن ركاب السيارة الأجرة كانوا في طريقهم للسفر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، إلا أن الحادث حال دون استكمال رحلتهم المقدسة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.