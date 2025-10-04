محافظ سوهاج يتابع الوضع العام لارتفاع منسوب النيل

سوهاج- عمار عبدالواحد:

ترأس اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة الوضع العام في ضوء ارتفاع منسوب وتصرفات مجرى نهر النيل، بحضور وكلاء الوزارات، ومسئولي المرور، والقيادات التنفيذية والأمنية المعنية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والقرى المطلة على نهر النيل، والتنسيق الدائم مع وزارة الموارد المائية والري، ومديريات الخدمات الأخرى لمتابعة الموقف أولًا بأول، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت.

ووجه "سراج" بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية من قبل الوحدات المحلية، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة لرصد أي تطورات أو تداعيات محتملة، مع مراجعة خطط الطوارئ والإخلاء، والتأكد من جاهزية المعدات ووسائل الإنقاذ للتعامل الفوري مع أي طارئ.

كما شدد المحافظ على أهمية الرصد، والمتابعة المستمرة لمنسوب النيل، ونشر التوعية بين الأهالي والصيادين المقيمين بالمناطق القريبة من ضفاف النيل، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتنظيم الحركة المرورية على الطرق والكباري القريبة من المجرى المائي، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وأشار "سراج" إلى عدم وجود أي تداعيات لارتفاع منسوب النيل بنطاق المحافظة حتى الآن، لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ستظل في حالة انعقاد دائم لحين استقرار الأوضاع، مع رفع تقارير دورية عن الموقف التنفيذي بصورة دورية .