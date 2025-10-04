محكمة كفر الشيخ تُبرئ "سيدة الوحال" من تهمة البلطجة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أسدلت محكمة جنح مركز كفر الشيخ والرياض الستار على قضية شغلت الرأي العام بمحافظة كفر الشيخ، عُرفت إعلاميًا بلقب "سيدة الوحال"، والمتهمة بممارسة البلطجة وفرض السيطرة على جيرانها بسبب خلافات حول بيع منزل.

وجاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه السيدة وهي تتلفظ بعبارة مثيرة للجدل: "مفيش دكر في الوحال يقدر يدخل البيت".

وقضت المحكمة ببراءة ربة المنزل في العقد الثاني من العمر من التهم المنسوبة إليها. صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم حمدي غانم، رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد عبدالله، في القضية رقم 4704 لسنة 2025 جنح مركز شرطة الرياض، والتي أسندت فيها النيابة العامة للمتهمة تهمة البلطجة وفرض السيطرة نتيجة خلاف مع جارها بشأن بيع منزله.

وتعود أحداث القضية إلى تداول مقطع مصور على موقع "فيسبوك"، ظهرت فيه السيدة في مشادة كلامية مع جارها بقرية الحاج علي التابعة لمركز الرياض، على خلفية عرض منزله للبيع. العبارة التي قالتها في لحظة غضب تحولت إلى تريند محلي وأثارت سيلًا من التعليقات والانتقادات، ما جعل البعض يتهمها بالبلطجة، بينما اعتبر آخرون أن الفيديو مجتزأ ويعكس صورة مشوهة عنها.

عقب تداول الفيديو، ألقت مباحث مركز شرطة الرياض القبض على السيدة وأحالتها إلى النيابة، التي وجهت لها الاتهام بممارسة البلطجة وفرض السيطرة، وأحالتها للمحاكمة.

شهدت جلسة المحاكمة حضور فريق دفاع يضم المحامين عبدالسلام ضيف الله، وإبراهيم محمد المارية، وأحمد فؤاد، الذين قدموا مستندات وتقارير تثبت أن القضية مجرد خلاف حول شراء منزل الجار، حيث حاولت السيدة شراء المنزل وفق القواعد المتعارف عليها بمبدأ "الجار أولى بالشفعة"، غير أن صاحب المنزل قرر بيعه لشخص آخر، ما أثار الخلاف.

وأوضح محامي السيدة، عبدالسلام ضيف الله، أن الفيديو لم يُظهر الحوار الكامل، بل التقط لحظة انفعالها فقط، بهدف تشويه صورتها أمام الرأي العام. وبعد عرض أوراق القضية وسماع الدفاع، انصفت المحكمة السيدة وأصدرت حكمها ببراءتها لعدم وجود أدلة تثبت ممارسة البلطجة أو فرض السيطرة.