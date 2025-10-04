البحيرة - أحمد نصرة:

دفعت رضيعة تبلغ من العمر 6 أشهر حياتها ثمنا لرغبة والدتها في الانتقام من خطيبها الجديد، بعدما أخفتها داخل دولاب غرفة نومها وأبلغت عن تغيبها لإلصاق التهمة به، لكنها عادت ووجدت الصغيرة جثة هامدة، في واقعة مؤسفة بقرية درشابة التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة،

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة الرحمانية، بتلقي بلاغ من ربة منزل بتغيب نجلتها كيان، 6 أشهر، عن المنزل.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة الطفلة داخل الدولاب، وبمواجهة والدتها أقرت بأنها انفصلت عن والد الطفلة وارتبطت بخطبة جديدة انتهت بالفسخ، فقررت إلصاق تهمة الخطف بخطيبها السابق، وأخفت طفلتها داخل الدولاب، إلا أنها فوجئت عند عودتها بوفاتها.

جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.