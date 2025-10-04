إعلان

"أخفتها في الدولاب".. رضيعة تدفع حياتها ثمنًا لمخطط والدتها للانتقام بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

03:31 م 04/10/2025

طفلة رضيعة - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة - أحمد نصرة:

دفعت رضيعة تبلغ من العمر 6 أشهر حياتها ثمنا لرغبة والدتها في الانتقام من خطيبها الجديد، بعدما أخفتها داخل دولاب غرفة نومها وأبلغت عن تغيبها لإلصاق التهمة به، لكنها عادت ووجدت الصغيرة جثة هامدة، في واقعة مؤسفة بقرية درشابة التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة،

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة الرحمانية، بتلقي بلاغ من ربة منزل بتغيب نجلتها كيان، 6 أشهر، عن المنزل.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة الطفلة داخل الدولاب، وبمواجهة والدتها أقرت بأنها انفصلت عن والد الطفلة وارتبطت بخطبة جديدة انتهت بالفسخ، فقررت إلصاق تهمة الخطف بخطيبها السابق، وأخفت طفلتها داخل الدولاب، إلا أنها فوجئت عند عودتها بوفاتها.

جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة البحيرة محمد عمارة مدير أمن البحيرة ربة منزل جثة طفلة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدخل vs الأسعار.. 10 سنوات من الصراع في سوق العقارات بمصر (تقرير بيانات)
مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند