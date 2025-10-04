الصحة: 5 لجان طبية ببني سويف لتوقيع الكشف على راغبي الترشح للنواب

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، الانتهاء من تجهيز 5 لجان طبية متخصصة لإجراء الكشف الطبي على المواطنين الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأوضح "جميعة" أن اللجان تم توزيعها على عدد من المنشآت الطبية بالمحافظة، وتشمل: المجلس الطبي العام، ومستشفى الواسطى المركزي، ومستشفى بني سويف التخصصي، ومستشفى إهناسيا التخصصي، ومستشفى الصحة النفسية، مشيرًا إلى أن جميع اللجان مزودة بالأجهزة الحديثة والكوادر الطبية والفنية، إلى جانب أجهزة الحاسب الآلي المربوطة إلكترونيًا لتسهيل وتسريع الإجراءات.

وأضاف أن إجراءات الكشف تبدأ بتقديم طلب إلكتروني عبر الموقع المخصص لذلك، ثم استيفاء البيانات المطلوبة وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، لافتًا إلى ضرورة التزام المرشح بالحضور في الموعد والمكان المحددين وفق بيانات الحجز الإلكتروني.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن رسوم الكشف الطبي تبلغ 5500 جنيه، لا تشمل بعض الفحوصات التخصصية الإضافية إذا لزم الأمر، إضافة إلى 4500 جنيه خاصة بالفحص المعملي للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمسكرات، والتي تُجرى داخل المعمل المشترك بديوان مديرية الصحة. وفي حالة التظلم، تُسدد الرسوم مرة أخرى.

وأوضح أن الكشف الطبي يتم داخل اللجنة المحددة لكل مرشح، حيث يخضع لفحوصات لدى أطباء متخصصين في الباطنة والصحة النفسية، بحضور الأطقم الطبية والإدارية، على أن يتم رفع النتائج إلكترونيًا إلى النظام المركزي، ليقوم مدير المجلس الطبي العام بالمحافظة بمراجعتها واعتمادها تمهيدًا لتسليم النتيجة النهائية للمرشح.

وأكد "جميعة" جاهزية الفرق الطبية والإدارية داخل اللجان الخمس، مشددًا على أهمية الدقة والشفافية في جميع مراحل الكشف الطبي لضمان الالتزام بالمعايير الصحية المنظمة للعملية الانتخابية.





