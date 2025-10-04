كفر الشيخ تتحرك سريعًا لفحص بوابة كمين القرضا بعد شكاوى المواطنين (صور)

نقيب مهندسي أسيوط: لا خطر من ارتفاع منسوب النيل والموقف تحت السيطرة (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بتشكيل لجنة هندسية وفنية موسعة لفحص بوابة مدخل كمين القرضا بنطاق مركز كفر الشيخ، وذلك استجابة لشكاوى عدد من المواطنين بشأن تصميم البوابة وتأثيرها على الحركة المرورية.

وتضم اللجنة ممثلين عن جامعة كفر الشيخ (كليات الهندسة، والتربية النوعية، والزراعة)، إلى جانب الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، وإدارة التنسيق الحضاري، والإدارة الهندسية بمركز ومدينة كفر الشيخ، والإدارة العامة للمرور، وهيئة الطرق.

ورصدت اللجنة عدة ملاحظات فنية من بينها أن الارتفاع الحالي للبوابة لا يتناسب مع مرور بعض السيارات المرتفعة، مما يؤدي إلى احتكاك الأجزاء العلوية أثناء العبور، إضافة إلى ضيق الحارة المرورية أسفل البوابة ما يتسبب أحيانًا في بطء حركة السير بالموقع الحيوي.

وشدد محافظ كفر الشيخ على سرعة اتخاذ الإجراءات الفنية لتلافي الملاحظات التي رصدتها اللجنة، وضمان تحقيق أعلى معايير الأمان والانسيابية المرورية، مع الحفاظ على الطابع الجمالي والحضاري لمدخل المدينة.

ووجّه بإعداد تقرير هندسي تفصيلي يتضمن المقترحات الخاصة بتعديل التصميم أو رفع الارتفاع بما يحقق السلامة العامة وسهولة الحركة المرورية.

وأوضحت اللجنة أنها انتهت من إعداد التقرير النهائي والتصميم المقترح الجديد لبوابة كمين القرضا، على أن يبدأ التنفيذ فورًا طبقًا لتوجيهات المحافظ.