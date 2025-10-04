بالصور- إصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكي وميني باص بطريق أسيوط الجديدة

فردوس عبد الحميد من الإسكندرية: لم أخالف قناعاتي فنيًا وقصرت بحق أولادي

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميني باص على طريق أسيوط الجديدة الزراعي.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين.

وانتقلت قوة من مباحث المركز إلى موقع الحادث برفقة عدد من سيارات الإسعاف، حيث تبين من المعاينة الأولية اصطدام سيارة ميني باص تحمل لوحات معدنية رقم "ي ب ن 2613" بسيارة ملاكي رقم "ي ج ر 25276".

أسفر الحادث عن إصابة كل من: محمد.ج.ح (53 عامًا) بكسر متهتك في الذراع الأيمن، أحلام.ع.م (52 عامًا) بكدمات متفرقة بالجسم، سيد.م.س (65 عامًا) باشتباه خلع في الترقوة اليمنى.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الأزهر الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.