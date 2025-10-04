إصابة مزارع بطلق ناري في مشاجرة بين أبناء عمومة بقنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

شهدت قرية بلاد المال بحري التابعة لمركز أبو تشت شمال محافظة قنا، مشاجرة مسلحة بين أبناء عمومة بسبب خلاف على قطعة أرض، أسفرت عن إصابة مزارع بطلق ناري.

تلقى مركز شرطة أبو تشت إخطارًا يفيد بإصابة مزارع يبلغ من العمر 45 عامًا خلال المشاجرة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لفحص الملابسات.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى أبو تشت المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.





