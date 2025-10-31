انهيار جزئي لسقف منزل بالإسماعيلية يُصيب طفلة بجروح وكسور

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصيبت طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، بإصابات متنوعة شملت جروحًا وكدمات واشتباه كسر بقصبة الساق اليمنى، إثر انهيار جزئي لسقف منزلها الكائن بمنطقة شارع الثلاثيني بوسط مدينة الإسماعيلية.

كانت غرفة عمليات هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الإسماعيلية، تلقت إخطارًا من أحد المواطنين، يفيد بوقوع انهيار جزئي في أحد المنازل بمنطقة الثلاثيني، ووجود طفلة مصابة جراء الحادث.

وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، ونُقلت المصابة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية المناسبة.

وتبين من الفحص أن الطفلة تُدعى جنا كريم فوزي، مقيمة بشارع دمنهور في منطقة الثلاثيني، وأُصيبت نتيجة سقوط جزء من سقف الطابق الرابع على الثالث في منزل مكوّن من أربعة طوابق.