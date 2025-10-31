افتتاح مسجد "رياض الصالحين" بدرَاو بتكلفة 2.2 مليون جنيه

بالصور ـ السيطرة على حريق بشونة قطن في قرية بأسيوط

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، سيد سعدي، والشيخ سمير خليل، مدير مديرية الأوقاف بأسوان، مسجد "رياض الصالحين" بمنطقة عمارات الخور.

تم إنشاء المسجد بجهود ذاتية وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 2.2 مليون جنيه، وأُقيم على مساحة كلية وصلت إلى 255 مترًا مربعًا.

أكد رئيس مدينة دراو أن افتتاح المساجد يأتي ضمن خطة شاملة تشهدها المحافظة للارتقاء بدور العبادة، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

أشار إلى أن الهدف هو التوسع في إنشاء وصيانة المساجد وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية.

من جانبه، أضاف الشيخ سمير خليل أنه يجري حاليًا استكمال افتتاح عدد من المساجد الجديدة التي تم الانتهاء من إنشائها أو تطويرها خلال العام الجاري. وأوضح أن عدد المساجد التي تم افتتاحها حتى الآن منذ بداية شهر يناير الماضي على مستوى مراكز ومدن المحافظة قد بلغ 62 مسجدًا.