الإسكندرية تطلق 11 قافلة طبية مجانية في نوفمبر (الأماكن والمواعيد)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية عن إطلاق 11 قافلة طبية مجانية خلال شهر نوفمبر المقبل، ستجوب مختلف أحياء المدينة، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً.

وأكد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، استمرار تنفيذ القوافل الطبية الشاملة والمجانية بنطاق الأحياء خلال شهر نوفمبر القادم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق الكامل مع مديرية الشؤون الصحية لتكثيف هذه القوافل، بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية المجانية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.

ووفقاً لبيان المحافظة، تنطلق القوافل التي تنفذها مديرية الشؤون الصحية في المواعيد والأماكن التالية:

حي الجمرك: السبت 1 نوفمبر (وحدة الأمل).

حي غرب: الأحد 2 نوفمبر (الورديان الصينية).

حي المنتزه: الاثنين 3 نوفمبر (وحدة العمراوي)، والثلاثاء 4 نوفمبر (وحدة المنتزه الريفية).

حي وسط: الأربعاء 5 نوفمبر (مركز تنمية مجتمع محرم بك)، والخميس 6 نوفمبر (جمعية النهضة النوبية).

حي العجمي: الثلاثاء والأربعاء 11-12 نوفمبر (الكيلو 26).

برج العرب: الأحد والاثنين 16-17 نوفمبر (قرية بنجر 18)، والثلاثاء والأربعاء 18-19 نوفمبر (قرية العلا).

حي العامرية: الإثنين والثلاثاء 24-25 نوفمبر (قرية حارس)، والأربعاء والخميس 26-27 نوفمبر (قرية الوقاد).