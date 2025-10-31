إعلان

مصرع ربة منزل دهسًا تحت عجلات القطار بمحطة ديروط في أسيوط

كتب : محمود عجمي

01:35 م 31/10/2025

قضبان السكة الحديد

أسيوط - محمود عجمي:

لقيت ربة منزل مصرعها صباح اليوم الجمعة، إثر تعرضها للدهس أسفل عجلات قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمحطة ديروط في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بمصرع السيدة "هنية. ر. أ"، 41 عامًا، بعد أن صدمها القطار أثناء محاولتها عبور السكة الحديد بالمحطة من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

