جامعة الإسكندرية تطلق مبادرات وبرامج لتمكين الطلاب من ذوي الهمم (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أكد الدكتور أحمد عبد الحكيم، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الطلاب من ذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في رعاية ذوي القدرات الخاصة وتوفير بيئة تعليمية شاملة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات حفل "تمكين" الذي نظمه مركز طه حسين لخدمات الطلاب ذوي الإعاقة على مسرح كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، بهدف تعزيز دمج ذوي الهمم في المجتمع الجامعي وتمكينهم أكاديميًا ومجتمعيًا.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الجامعة تتبنى حزمة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تمكين الطلاب من ذوي الهمم، سواء من خلال تقديم التسهيلات الأكاديمية أو عبر إشراكهم في الأنشطة الطلابية والمجتمعية المختلفة.

وأشار "عبد الحكيم" إلى أن مبادرة "تمكين" تُجسد رسالة الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة المجتمعية، كما تُبرز قدرات وإبداعات هؤلاء الطلاب كنماذج ملهمة للمجتمع الجامعي.

وأشاد "عبد الحكيم" بالدور المتميز الذي يقوم به مركز طه حسين في تقديم الدعم والرعاية الشاملة للطلاب ذوي الإعاقة، موجّهًا الشكر إلى أولياء الأمور على تعاونهم وجهودهم المستمرة في دعم دمج أبنائهم داخل الجامعة.

وتضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي تناول أنشطة مركز طه حسين وقصص نجاح عدد من طلاب الجامعة من ذوي الهمم، إلى جانب فقرات فنية واستعراضات مسرحية أبدع فيها الطلاب، عكست قدراتهم الإبداعية ورسّخت رسالة الجامعة في دعم وتمكين ذوي الهمم.