محافظ أسيوط يجري مقابلات مع 28 شخصًا لاختيار رؤساء قرى جدد (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مقابلات شخصية مع عدد من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية المتقدمين لشغل وظيفة رئيس قرية.

ويأتي ذلك ضمن إجراءات التأهيل للحصول على برنامج إعداد رؤساء القرى بمركز التنمية المحلية بسقارة، لاختيار الأكفأ والأقدر على أداء المهام المطلوبة وفقًا للقانون والمعايير المعلنة.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير منظومة العمل الحكومي، وضخ دماء جديدة داخل الجهاز الإداري للدولة.

حضر المقابلات الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، ويسري عمران مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة، وأحمد مدكور مدير مركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد محافظ أسيوط أن الهدف من المقابلات هو التعرف على قدرات المرشحين ورؤيتهم لتطوير القرى، وقياس مدى استعدادهم للنهوض بمستوى الخدمات، وحل المشكلات المحلية، والتصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأشار المحافظ إلى أن عملية الاختيار تتم وفق معايير الشفافية والنزاهة، لضمان تولي الأكفأ لتلك المواقع القيادية التي تمثل حجر الأساس في تنفيذ خطط التنمية المحلية.

وأوضح المحافظ أنه تم خلال اللقاء إجراء المقابلات الشخصية لـ28 متقدمًا ومتقدمة، تم خلالها مناقشة مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تقييم مهارات الاتصال والقيادة لديهم، وقدرتهم على إدارة الأزمات واتخاذ القرارات السريعة في المواقف المختلفة.

وشدد اللواء الدكتور هشام أبو النصر على استمرار المحافظة في تمكين الشباب والمرأة وإتاحة الفرص أمام الكفاءات الطموحة، بما يواكب توجهات الدولة المصرية نحو الارتقاء بمستوى الأداء داخل الجهاز الإداري، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.