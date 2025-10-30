بشاشة عملاقة.. محافظ المنيا يفتتح ميدان النيل استعدادًا لافتتاح المتحف

جنوب سيناء - رضا السيد:

أحبطت جمارك نويبع محاولتين لتهريب كميات كبيرة من السجائر الأجنبية والأدوية البشرية، بلغت قيمة التعويض الجمركي لإحداها نحو مليون و810 آلاف و230 جنيهًا.

صرح محمد لطفي، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، بأن المحاولة الأولى كانت بناءً على مذكرة اشتباه مشتركة من إدارات جمرك الصادر والأمن الجمركي ومكافحة التهرب الجمركي والبحث الجنائي، تفيد باعتزام سائق مصري تهريب سجائر داخل شاحنة محملة بالأثاث ومتجهة إلى ميناء العقبة.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الشاحنة برئاسة أحمد دياب، مدير إدارة جمرك الصادر، وعضوية محمد العزاوي ومصطفى فهمي، وأسامة صلاح أبو سعد رئيس قسم الأمن الجمركي، ومصطفى الحناوي مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي.

أسفر التفتيش عن ضبط 2087 خرطوشة سجائر أجنبية مخبأة بطريقة احترافية داخل تجاويف سرية في 25 قطعة أثاث منزلي "أنتريه".

وفي المحاولة الثانية، وبناءً على معلومات سرية، تم ضبط 3720 عبوة أدوية بشرية متنوعة و1600 لاصق طبي، كانت مخبأة داخل كراتين بضائع للتمويه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري تهرب جمركي رقمي 9 و10 لسنة 2025، وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.