معركة دامية في الحجيرات.. مصرع مُسنة وإصابة اثنين في مشاجرة مسلحة بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:



لقيت سيدة مُسنة مصرعها، وأُصيبت سيدة وشاب بطلقات نارية، اليوم، في مشاجرة مسلحة نشبت داخل قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بمصرع سيدة في العقد السابع من عمرها، وإصابة ربة منزل وشاب بطلقات نارية، على خلفية مشاجرة بين طرفين بقرية الحجيرات.



انتقلت قوة أمنية مكبرة إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني لمنع تجدد الاشتباكات، ونُقل جثمان السيدة والمصابين إلى مستشفى قنا العام تحت تصرف النيابة العامة.



وتحرر محضر بالواقعة، فيما كلفت جهات التحقيق فريق المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.