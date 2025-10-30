بالصور.. مدارس البحيرة تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير

البحيرة - أحمد نصرة:

نظمت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم الخميس، احتفالية موسعة في مدارس المحافظة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، السبت المقبل، وسط أجواء مبهجة شهدتها طوابير الصباح بجميع المدارس.

شارك الطلاب والمعلمون في فقرات إذاعية وفنية تناولت عظمة الحدث التاريخي، ورفع الطلاب الأعلام المصرية تعبيرًا عن فخرهم بالهوية الوطنية، كما تضمنت الإذاعة المدرسية فقرات تعريفية عن المتحف ومقتنياته وإنشائه، وأغانٍ وطنية وعروضًا طلابية عبرت عن الاعتزاز بالحضارة المصرية القديمة وما تمثله من قيمة إنسانية عالمية.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن جميع مدارس الإدارات التعليمية شاركت في الاحتفالية تنفيذًا لتوجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي شدد على أهمية مشاركة المؤسسات التعليمية في المناسبات القومية والثقافية التي تُبرز عظمة التاريخ المصري وترسخ الهوية الوطنية.

وأشار الديب إلى أن احتفالات المدارس تأتي في إطار حرص الوزارة على غرس قيم الانتماء والمواطنة في نفوس الطلاب، وتعريفهم بعظمة الحضارة المصرية التي تُعد من أعرق وأقدم حضارات الإنسانية، لافتًا إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا عالميًا يجسد الهوية الحضارية لمصر وريادتها التاريخية.

وأضاف أن مشاركة الطلاب في مثل هذه الفعاليات واجب وطني يعزز ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخ بلادهم العريق، ويغرس فيهم الفخر بكونهم امتدادًا لحضارة صنعت التاريخ ولاتزال تلهم العالم حتى اليوم.