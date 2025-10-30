بالصور.. تطوير وتشجير وإنارة 8 ميادين رئيسية فى البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:



انتهت محافظة البحيرة من تطوير وتشجير وإنارة 8 ميادين رئيسية بمدينة دمنهور، ضمن خطة شاملة لتجميل الميادين العامة وإبراز الوجه الحضاري للمدن، بتعزيز المظهر الجمالي وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة.



وشملت الأعمال التي نفذتها إدارة البيئة بديوان عام المحافظة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، تطوير ميادين النافورة، إفلاقة، أبو الريش أمام المسجد، أبو الريش أمام مركز الخدمة، كورنيش أبو الريش، خلف النادي الاجتماعي، الأتوبيس، وتوفيق الحكيم، من خلال أعمال النظافة الشاملة، والتشجير، والدهان، وتحديث الإضاءة الموفرة للطاقة.



كما تضمنت الخطة حملات موسعة لدهان البلدورات والأرصفة وغسيلها وتنسيق المسطحات الخضراء، بما يسهم في تحسين المشهد الجمالي وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.



ويأتي ذلك استكمالًا لخطة المحافظة لتطوير الميادين العامة بعد الانتهاء من تطوير ميادين الإمام محمد عبده، والعزيز عثمان، وشارع المصيف بإدكو، والنصب التذكاري بميدان جلال قريطم، وميدان المحطة بدمنهور.



وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن تلك الجهود تأتي ضمن رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى تحويل الميادين إلى نقاط إشعاع حضاري وجمالي تعكس هوية محافظة البحيرة وتاريخها العريق، مشيرةً إلى استمرار خطة التطوير لتشمل تباعًا جميع مدن ومراكز المحافظة، مع مراعاة تطبيق معايير الهوية البصرية وتنسيق المناظر الطبيعية والإضاءة الحديثة، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق رضا المواطنين.