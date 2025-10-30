سوهاج- عمار عبدالواحد:

وجَّه اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بتشكيل لجنة عاجلة لفحص واقعة عبور عددًا من الطلاب معدية نهرية في البلينا، وإعداد تقرير مفصل، مؤكداً حرص المحافظة على سلامة الطلاب وتطبيق القانون بكل حسم.

يأتى قرار المحافظ، استجابة فورية لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استخدام عدد من طلاب مدرسة بالبلينا لمعدية نهرية غير مرخصة لعبور إحدى الترع.

وأوضح المحافظ أن اللجنة ستكون برئاسة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالك المعدية المخالفة.



من جانبه، أكد يسري عثمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، أنه فور ورود توجيهات المحافظ، تم وقف العمل بالمعدية على الفور بالتنسيق مع مركز شرطة البلينا، وتم تحرير محضر رسمي لمالكها لمزاولته النشاط بدون ترخيص، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأشار "عثمان" إلى أن استخدام المعدية المخالفة يعد أمراً غير مبرر، لوجود كوبري مرخص يبعد نحو 300 متر فقط عن موقع المعدية، يربط بين الجانبين ويخدم مدرسة برديس الإعدادية الجديدة بنين، مما يؤكد تعريض حياة الطلاب للخطر دون داعٍ.



وفي ختام الإجراءات، وجَّه محافظ سوهاج جميع رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة شاملة لجميع المعديات والمعابر النهرية بنطاق المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، للتأكد من سلامتها القانونية والفنية وتوفير أقصى درجات الحماية والأمان للمواطنين، مشدداً على عدم التهاون مع أي مخالفات قد تهدد سلامة الأرواح.