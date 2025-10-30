أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الانتهاء من تجهيز شاشات العرض لنقل فعاليات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وفي الميادين العامة، مؤكداً أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين من متابعة الحدث العالمي التاريخي على أرض مصر يوم السبت المقبل 1 نوفمبر.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذا الحدث التاريخي الأعظم في تاريخ الدولة المصرية والذي يأتي نتيجة جهود القيادة الرشيدة والرؤية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الدقهلية ستكون على موعد مع ليلة وطنية تفيض بالفخر والانتماء، تجسد اعتزاز المصريين بحضارتهم الخالدة وتاريخهم الممتد عبر العصور.

وأوضح محافظ الدقهلية أن جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة تم تجهيزها بشاشات العرض في الميادين والمناطق الحيوية داخل نطاق المحافظة وتشمل الأماكن التالية:

أولًا: شاشات العرض بنطاق مدينة المنصورة وتشمل المناطق التالية:

شاشة عرض كبيرة بشارع الجيش بميدان رمسيس أمام استاد المنصورة الرياضي.

شاشة عرض بأبعاد 3×6 m بشارع الجيش بجوار دار المناسبات بنطاق حي شرق.

شاشة عرض كبيرة بشارع الجيش بجوار مكتبة مصر العامة أمام ديوان عام المحافظة.

شاشة عرض بأبعاد 3×4 m أمام قصر الثقافة بنطاق حي شرق.

شاشة عرض بأبعاد 3×4 m أمام نادي الجزيرة المشاية السفلية بنطاق حي غرب.

شاشات العرض بمراكز ومدن المحافظة وتشمل:

مركز ومدينة المطرية: ميدان الساعة وسط المدينة بشاشة عرض بأبعاد 2×3 m.

مركز ومدينة المنزلة: ميدان الأنصاري وسط المدينة بشاشة عرض بأبعاد 2×3 m.

مركز ومدينة الجمالية: ميدان النافورة بجوار الإسعاف بشاشة عرض كبيرة.

مركز ومدينة منية نصر: ميدان المحكمة بشاشة عرض بأبعاد 2×3 m وميدان مجلس المدينة بشاشتين 52 بوصة.

مركز ومدينة ميت سلسيل: ميدان المحطة بشاشة عرض بأبعاد 2×3 m.

مدينة الكردي: حديقة سيدي غازي بشاشة عرض بأبعاد 2×3 m.

مركز ومدينة دكرنس: ميدان المستشفى بشاشة عرض بأبعاد 3×4 m.

مدينة محلة الدمنة: ميدان المجلس بشاشة عرض 52 بوصة.

مركز ومدينة طلخا: شارع صلاح سالم أمام مسجد غنام بشاشة عرض.

مركز ومدينة بلقاس: ميدان مستقبل بشاشة عرض.

مدينة جمصة: ميدان مجلس المدينة (أمون) بشاشة عرض بلاطات.

مركز ومدينة شربين: ميدان البحر بشاشة عرض بأبعاد 2×3 m.

مركز ومدينة نبروة: ميدان الساعة أمام بنك الإسكندرية بشاشة عرض.

مركز ومدينة ميت غمر: ميدان بورسعيد بشاشة عرض بأبعاد 2×4 m وشارع الحرية بشاشة عرض بأبعاد 2×3 m.

مركز ومدينة السنبلاوين: ممشى السنبلاوين بعدد 3 شاشات.

مركز ومدينة تمي: شاشة عرض بجوار موقف تمي الأمديد.

مركز ومدينة بني عبيد: شاشة عرض بجوار مجلس المدينة.

مركز ومدينة أجا: شارع الجلاء بعدد 2 شاشة عرض.

مركز ومدينة المنصورة: ميدان الشهداء نزلة كوبري الجامعة بشاشة عرض بأبعاد 3×4 m.